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    Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус

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    <span>Туристам і паломникам доведеться зачекати з відвідкванням Мекки та Медіни</span> - Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус
    Туристам і паломникам доведеться зачекати з відвідкванням Мекки та Медіни
    Фото: The National

    Влада впроваджує тимчасову заборону на в'їзд до королівства задля відвідування релігійних об'єктів, включаючи Мекку та Медіну, як один з запобіжних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу

    Уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє The National.

    «Саудівська Аравія у четвер запровадила тимчасову заборону на візити до релігійних місць в країні на тлі занепокоєння щодо поширення коронавірусу у регіоні та безпеки паломників», - йдеться у повідомленні.

    Влада впроваджує тимчасову заборону на в'їзд до королівства задля відвідування релігійних об'єктів, включаючи Мекку та Медіну, як один з запобіжних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Крім того, Саудівська Аравія тимчасово заборонить в'їзд для осіб, які мають туристичні візи, з країн з підтвердженими випадками коронавірусу.

    Міністерство закордонних справ заявило, що заходи вживаються відповідно до рекомендацій міжнародних органів охорони здоров'я та з метою підтримки глобальних зусиль зі стримування епідемії.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

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