Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туристам і паломникам доведеться зачекати з відвідкванням Мекки та Медіни Фото: The National

Влада впроваджує тимчасову заборону на в'їзд до королівства задля відвідування релігійних об'єктів, включаючи Мекку та Медіну, як один з запобіжних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу

Уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє The National.

«Саудівська Аравія у четвер запровадила тимчасову заборону на візити до релігійних місць в країні на тлі занепокоєння щодо поширення коронавірусу у регіоні та безпеки паломників», - йдеться у повідомленні.

Влада впроваджує тимчасову заборону на в'їзд до королівства задля відвідування релігійних об'єктів, включаючи Мекку та Медіну, як один з запобіжних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу.

Крім того, Саудівська Аравія тимчасово заборонить в'їзд для осіб, які мають туристичні візи, з країн з підтвердженими випадками коронавірусу.

Міністерство закордонних справ заявило, що заходи вживаються відповідно до рекомендацій міжнародних органів охорони здоров'я та з метою підтримки глобальних зусиль зі стримування епідемії.

Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.