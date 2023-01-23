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ЗМІ: Вузьке коло бізнесменів з оточення Путіна збагачується за рахунок Росрезерву

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗМІ: Вузьке коло бізнесменів з оточення Путіна збагачується за рахунок Росрезерву
Представники різних «кланів» не конкурують за доступ до Росрезерву, а працюють у спайці
скірншот з відео

Питання до відомства виникли на тлі масових скарг мобілізованих на проблеми з постачанням, констатують журналісти

Особи з оточення президента РФ Володимира Путіна збагачуються за рахунок Федерального агентства з державних резервів (Росрезерв). Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання «Проєкт» (Proekt Media), опублікованому у понеділок, 23 січня.

За твердженням розслідувачів, прямий доступ до торгів Росрезерву має вузьке коло бізнесменів з кількох впливових «кланів», вони ділять між собою найбільші лоти, узгоджують ціну з керівництвом агентства і потім, отримавши прибуток від операцій, передають продукцію по дрібнішому ланцюжку «гравцям».

Формально інформація про те, які товари та в якій кількості зберігає Росрезерв, є держтаємницею.

У той же час питання до відомства виникли на тлі масових скарг мобілізованих на війну з Україною росіян на проблеми з постачанням, констатують журналісти.

«Проєкт»: Представники різних «кланів» працюють у спайці

За даними «Проєкту», родина Василя Шестакова, голови міжнародної федерації самбо та колишнього спаринг-партнера Путіна, «заробляє на постачанні продуктів до Росрезерву», зокрема – тушонки, та покупки у агентства вугілля.

Представники команди Аркадія Ротенберга торгують із Росрезервом м'ясом, бавовною та сіллю, зазначає видання. За його даними, родина екс-генпрокурора Юрія Чайки пов'язана з продажем палива та металів із Росрезерву, а близькі секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева – з постачанням м'ясних та рибних консервів.

При цьому представники різних «кланів» не конкурують за доступ до Росрезерву, а працюють у спайці, зазначають журналісти. Вони також стверджують, що «у кожному з розглянутих епізодів є приклади уникнення податків».

Самі фігуранти розслідування поки що його не прокоментували.

До слова, у США вважають, що пакунки з вибухівкою, які у листопаді-грудні отримало посольство України в Іспанії, кілька топ-посадовців та установ, швидше за все, були надіслані російським угрупованням за вказівкою кураторів з ГРУ. Про це повідомляє The New York Times у своєму матеріалі на основі спілкування з американськими посадовцями, які коментували на умовах анонімності.

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Теги: росія війна тероризм мобілізація корупція окупація

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