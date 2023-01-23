NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ

За даними видання, виконавці наказів ГРУ формально ніяк не пов’язані з Кремлем

У США вважають, що пакунки з вибухівкою, які у листопаді-грудні отримало посольство України в Іспанії, кілька топ-посадовців та установ, швидше за все, були надіслані російським угрупованням за вказівкою кураторів з ГРУ. Про це повідомляє The New York Times у своєму матеріалі на основі спілкування з американськими посадовцями, які коментували на умовах анонімності.

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Наскільки їм відомо, останніми тижнями слідчі ретельно досліджують причетність «Російського імперського руху» (РІР) – ультраправих імперців-монархістів, які мають однодумців у тому числі у Європі і, як вважають, мають зв’язки з російським ГРУ. З’ясувалося, що важливі учасники угруповання бували в Іспанії, і місцева поліція відстежила, що вони мали зв’язки з праворадикальними іспанськими організаціями.

Американські спецслужби підозрюють, що росіяни, які координували акцію з «вибуховими подарунками» в Іспанії, належать до Центру підготовки спеціалістів спецпризначення №161, у штаб-квартирі якого у Москві розташований у тому числі спецпідрозділ ГРУ 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в діяльності для дестабілізації у Європі.

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Та поки невідомо, якою мірою Кремль безпосередньо причетний до спецоперації з «вибуховими подарунками».

Посадовці у США вважають, що офіцери ГРУ, які стояли за кампанією, можливо, сподівалися своїми діями захопити європейських посадовців зненацька, а також «обкатали» використання маріонеткових груп на випадок, якщо захочуть у майбутньому задіяти їх для ескалації. Ймовірною метою акції було надіслати сигнал, що Росія руками своїх агентів може організовувати теракти у Європі і мститися країнам, які активно допомагають Україні.

Водночас поки немає ознак, що Москва вже готує щось подібне – вважається, що російські посадовці утримуються від цього, побоюючись реакції НАТО.

Американські співрозмовники вважають, що Путін може все ж задуматися про такий інструмент тиску, якщо Росія продовжить зазнавати великих військових невдач в Україні.

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Задіяння таких організацій, як РІР, може бути вигідним для російських спецслужб, тому що формально вони прямо не пов’язані з державними структурами і відповідальність за їхні дії важче покладати напряму на Кремль.

Нагадаємо, напередодні NYT повідомив, що до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти. Слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», центри військової підготовки якого знаходяться в Санкт-Петербурзі.