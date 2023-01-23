Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ
Штаб-квартира ГРУ у Москві
фото Reuters / AP / Scanpix / LETA

За даними видання, виконавці наказів ГРУ формально ніяк не пов’язані з Кремлем

У США вважають, що пакунки з вибухівкою, які у листопаді-грудні отримало посольство України в Іспанії, кілька топ-посадовців та установ, швидше за все, були надіслані російським угрупованням за вказівкою кураторів з ГРУ. Про це повідомляє The New York Times у своєму матеріалі на основі спілкування з американськими посадовцями, які коментували на умовах анонімності.

Наскільки їм відомо, останніми тижнями слідчі ретельно досліджують причетність «Російського імперського руху» (РІР) – ультраправих імперців-монархістів, які мають однодумців у тому числі у Європі і, як вважають, мають зв’язки з російським ГРУ. З’ясувалося, що важливі  учасники угруповання бували в Іспанії, і місцева поліція відстежила, що вони мали зв’язки з праворадикальними іспанськими організаціями.

Американські спецслужби підозрюють, що росіяни, які координували акцію з «вибуховими подарунками» в Іспанії, належать до Центру підготовки спеціалістів спецпризначення №161, у штаб-квартирі якого у Москві розташований у тому числі спецпідрозділ ГРУ 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в діяльності для дестабілізації у Європі.

Та поки невідомо, якою мірою Кремль безпосередньо причетний до спецоперації з «вибуховими подарунками».

Посадовці у США вважають, що офіцери ГРУ, які стояли за кампанією, можливо, сподівалися своїми діями захопити європейських посадовців зненацька, а також «обкатали» використання маріонеткових груп на випадок, якщо захочуть у майбутньому задіяти їх для ескалації. Ймовірною метою акції було надіслати сигнал, що Росія руками своїх агентів може організовувати теракти у Європі і мститися країнам, які активно допомагають Україні. 

Водночас поки немає ознак, що Москва вже готує щось подібне – вважається, що російські посадовці утримуються від цього, побоюючись реакції НАТО. 

Американські співрозмовники вважають, що Путін може все ж задуматися про такий інструмент тиску, якщо Росія продовжить зазнавати великих військових невдач в Україні. 

Задіяння таких організацій, як РІР, може бути вигідним для російських спецслужб, тому що формально вони прямо не пов’язані з державними структурами і відповідальність за їхні дії важче покладати напряму на Кремль. 

Нагадаємо, напередодні NYT повідомив, що до розсилки листів-бомб по Європі причетні російські агенти. Слідчі зосередилися на «Російському імперському русі», центри військової підготовки якого знаходяться в Санкт-Петербурзі.

Читайте також: Бунт у США, заколот у Бразилії… Прихована війна Путіна
Теги: війна росія тероризм Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десантники ліквідували групу окупантів в районі Бахмута (відео)
Десантники ліквідували групу окупантів в районі Бахмута (відео)
Вчора, 13:28
Рубеж удержан, противнику остается подсчитывать потери
Битва за Бахмут: пограничники уничтожили разведгруппу и отразили штурм врага (фото)
20 сiчня, 19:59
Екіпажам сьогодні передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі
Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
20 сiчня, 17:59

Політика

Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ
NYT: «вибухові» подарунки для посадовців в Іспанії могли розсилати за вказівкою ГРУ
Віце-президенткою ПАРЄ стала українська депутатка
Віце-президенткою ПАРЄ стала українська депутатка
Розвідка пояснила, чому Путін досі живий
Розвідка пояснила, чому Путін досі живий
Естонія висилає посла Росії та планує закрити Фінську затоку
Естонія висилає посла Росії та планує закрити Фінську затоку
Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни
Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну
14K
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
13K
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9317
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
8260
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО

Новини

Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Сьогодні, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Сьогодні, 16:17
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Сьогодні, 15:48
В Одесі знайдено мертвим ексвласника ринку «Сьомий кілометр»
Сьогодні, 15:32
Гео Лерос: Єрмак і Вадим Столар мають спільний будівельний бізнес
Сьогодні, 14:40
Указ про мобілізацію в РФ продовжує діяти. Кремль повідомив деталі
Сьогодні, 12:33

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту