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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Україні слід перезапустити економічну модель, щоб перемогти корупцію

glavcom.ua
Система збирає ресурс за допомогою контролю за фінансовими потоками у кількох точках збору

Україні потрібна фінансова децентралізація

Мовою оригіналу

Рентная, коррупционная, сырьевая модель экономики.

Победить коррупцию = победить систему.

Так принято говорить.

Но я предпочитаю другую фразу:

Победить коррупцию = перезапустить экономическую модель.

По пункту первому.

Система собирает ресурс с помощью контроля за финансовыми потоками в нескольких точках сбора.

Нужна децентрализация финансовых потоков.

Вместо линейного алгоритма – сетевой.

Например, сбор денег таможнями приграничных областей и перечисление части собранного в рамках регинального выравнивания напрямую во внутренние области, минуя центр.

Создается конкуренция региональных таможен за более эффективное «окно».

Вся Украина – сетевой алгоритм заработка и перераспределения средств.

Сырьевая модель – максимально удобна для коррупции. Нужно просто контролировать порты и железную дорогу.

Нужен переход в сторону готового продукта, развитие экспортного потенциала МСБ («средний класс экономики»).

Трудно собирать ренту с миллионов предпринимателей, но очень просто – с десятка зернотрейдеров и ФПГ.

Необходимо перестать быть «франсафрикой» и избавиться от «сырьевого проклятия».

Перестать быть периферийной экономикой и создать собственное промышленное ядро.

Быть «городом мастеров», а не «плантацией рабов».

Коррупционную составляющую снижать сокращением политического цикла до двух лет.

Ведь максимальный уровень коррупции у нас всегда – на третий год прихода к власти новых политических элит.

Если не идет карта с честными политиками, нужно чаще сдавать, то есть повысить частотность политической селекции.

Разрушить принцип Питера госменеджеров, когда на третий год, а то и раньше, они достигают потолка своей компетенции и впадают в синдром «конечной остановки».

То есть тупо ничего не делают, лишь « точат» ствол государства как древоточцы...

Ну а пока имеем классическую рентую модель, когда чиновник зарабатывает на «ходовом товаре»: на янтаре, лесе, медицинских масках .... генераторах.

Да, у нас теперь «экономика генераторов». Чуть не написал, «экономика дегенератов».

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Теги: чиновник корупція в Україні децентралізація

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Олексій Кущ

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