Україні слід перезапустити економічну модель, щоб перемогти корупцію
Україні потрібна фінансова децентралізація
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Рентная, коррупционная, сырьевая модель экономики.
Победить коррупцию = победить систему.
Так принято говорить.
Но я предпочитаю другую фразу:
Победить коррупцию = перезапустить экономическую модель.
По пункту первому.
Система собирает ресурс с помощью контроля за финансовыми потоками в нескольких точках сбора.
Нужна децентрализация финансовых потоков.
Вместо линейного алгоритма – сетевой.
Например, сбор денег таможнями приграничных областей и перечисление части собранного в рамках регинального выравнивания напрямую во внутренние области, минуя центр.
Создается конкуренция региональных таможен за более эффективное «окно».
Вся Украина – сетевой алгоритм заработка и перераспределения средств.
Сырьевая модель – максимально удобна для коррупции. Нужно просто контролировать порты и железную дорогу.
Нужен переход в сторону готового продукта, развитие экспортного потенциала МСБ («средний класс экономики»).
Трудно собирать ренту с миллионов предпринимателей, но очень просто – с десятка зернотрейдеров и ФПГ.
Необходимо перестать быть «франсафрикой» и избавиться от «сырьевого проклятия».
Перестать быть периферийной экономикой и создать собственное промышленное ядро.
Быть «городом мастеров», а не «плантацией рабов».
Коррупционную составляющую снижать сокращением политического цикла до двух лет.
Ведь максимальный уровень коррупции у нас всегда – на третий год прихода к власти новых политических элит.
Если не идет карта с честными политиками, нужно чаще сдавать, то есть повысить частотность политической селекции.
Разрушить принцип Питера госменеджеров, когда на третий год, а то и раньше, они достигают потолка своей компетенции и впадают в синдром «конечной остановки».
То есть тупо ничего не делают, лишь « точат» ствол государства как древоточцы...
Ну а пока имеем классическую рентую модель, когда чиновник зарабатывает на «ходовом товаре»: на янтаре, лесе, медицинских масках .... генераторах.
Да, у нас теперь «экономика генераторов». Чуть не написал, «экономика дегенератов».
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