Зміна клімату Землі провокує нові конфлікти – ООН

Клімат впливає на кількість конфліктів на Землі

Координатор програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) Махір Алієв вважає, що наслідки глобальних змін клімату на Землі та інші екологічні проблеми все частіше стають причиною конфліктних ситуацій. Про це повідомляє Центр новин ООН. «У величезній кількості сучасних конфліктів так чи інакше простежується екологічна складова»,



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Клімат впливає на кількість конфліктів на Землі

Координатор програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) Махір Алієв вважає, що наслідки глобальних змін клімату на Землі та інші екологічні проблеми все частіше стають причиною конфліктних ситуацій. Про це повідомляє Центр новин ООН.

«У величезній кількості сучасних конфліктів так чи інакше простежується екологічна складова», - заявив Алієв.

За його словами, зі зміною клімату населення на певних територіях земної кулі не зможе проживати на цих землях і змушене буде шукати прийнятніші для себе умови.

«При цьому неминуче виникають такі питання, як «кліматична міграція», зіткнення прийшлого населення з місцевим і так далі. Звідси витікає цілий ряд наслідків, які безпосередньо впливають на питання безпеки: питання водних ресурсів, питання виснаження і різноманітності сільськогосподарських можливостей», - додав координатор програми ООН.

Нагадаємо, раніше багато західних вчених прийшли до висновку, що в 2018 році відбудеться різка зміна клімату по всій планеті.