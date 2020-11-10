Знищення норок у Данії: фермери заявили, що наказ був незаконним

Уряду Данії доведеться ухвалити окремий закон

Владі Данії довелося готувати окремий законопроєкт для забою заражених коронавірусом норок. Про це пише Reuters.

Минулого тижня влада почала забій всієї популяції норки в Данії, яка становить 17 мільйонів, однієї з найбільших у світі, заявивши, що новий штам коронавірусу може від тварин перейти до людей.

Проте, уряд зазнав критики з боку галузі і законодавців, які заявили, що наказ був незаконним, і поставили під сумнів наукову обґрунтованість цього рішення.

У вівторок Датське ветеринарне і продовольче управління вибачилося перед фермерами, які розводять норок, заявивши, що воно, як і раніше, рекомендує забивати тварин.

При цьому опозиційні партії заявляють, що відбраковування здорової норки не треба було починати до розробки плану компенсації для власників і співробітників ферм. Таге Педерсен, глава данської асоціації фермерів, які займаються розведенням норок, закликав фермерів продовжувати відбраковування, попри правову невизначеність.

Нагадаємо, що українські норкові ферми готові вакцинувати тварин від коронавірусу.

Як повідомлялося, Асоціація звірівників України оприлюднила звернення, де заявила, що навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій.

7 листопада зараження норок коронавірусом сталося ще в п’яти країнах.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб.