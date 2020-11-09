Знищення норок у Данії. Асоціація звірівників України оприлюднила звернення

На українських норкових фермах не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус

Навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій, – заявили в Асоціації звірників

Асоціація звірівників України оприлюднила звернення, де заявила, що навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій.

У зверненні зазначається, що маніпуляції на цю тему призвели до неправильного висвітлення подій.

«Найперше слід зазначити, що мова не йде про закриття норкових ферм у Данії. Даний крок – це тимчасовий застережний захід пов’язаний з профілактикою у боротьбі з поширенням вірусу SARS-CoV-2. Після завершення пандемії діяльність норкових ферм у Данії буде відновлена», – йдеться у зверненні.

На думку провідних спеціалістів Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ), дії данської влади є надто радикальними і не мають під собою достатніх підстав.

Коронавірус постійно розвивається, і вчені та експерти ВООЗ заявили, що на сьогоднішній день немає доказів того, що будь-яка з мутацій становить підвищену загрозу для людини.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доктор Ханс Клюге 7 листопада на брифінгу для преси в міністерстві охорони здоров’я Данії повідомив, що на даний час немає підстав говорити, що щось завдасть шкоди розробці вакцини.

«Я думаю, що дуже важливо розуміти, що подібні речі (мутації вірусів) відбуваються постійно», – сказав на іншому брифінгу д-р Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я.

Асоціація звірівників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу Асоціації, виконуються жорсткі карантинні заходи.

Повідомляємо, що на наших фермах не виявлено жодного випадку захворювання норок вірусом SARS-CoV-2, епідеміологічна ситуація перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.

В Асоціації закликали ЗМІ перевіряти усю інформацію що стосується діяльності норкових ферм. «Асоціація звірівників України виступає за дотримання прозорих і високих стандартів у виробництві тваринницької продукції та добробуту тварин. Ми відкриті до співпраці та готові надати необхідну обґрунтовану інформацію щодо діяльності норкових ферм в Україні», – йдеться у зверненні.

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Як повідомлялося 7 листопада, зараження норок коронавірусом сталося ще в п’яти країнах.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб.

Раніше уряд Данії оголосив про закриття Північної Ютландії та заборонив жителям залишати територію регіону для того, щоб зупинити поширення нового типу коронавірусу.

4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах через коронавірус.

Також Данія проведе масове тестування населення на Covid-19.