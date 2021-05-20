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    Зустріч Блінкена і Лаврова: результат

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    Зустріч Блінкена і Лаврова: результат

    Державний департамент США у своїй заяві щодо зустрічі Блінкена-Лаврова не згадав про можливий саміт

    Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели свою першу зустріч у Рейк’явіку (Ісландія) в кулуарах засідання Арктичної ради.

    Блінкен і Лавров, зокрема, мали обговорити підготовку до потенційного саміту президентів Джо Байдена і Володимира Путіна наступного місяця.

    Проте за підсумками зустрічі дати і місця проведення саміту вони не оголосили.

    Міністр закордонних справ Росії відмовився відповісти на запитання, чи погодилася Москва на запропонований саміт, повідомив «Інтерфакс». Водночас, за словами Лаврова, вони з Блінкеном підготують пропозиції щодо можливої зустрічі.

    Державний департамент США у своїй заяві щодо зустрічі Блінкена-Лаврова не згадав про можливий саміт.

    Представник США заявив, що Блінкен і Лавров погодилися, щоб дату саміту оголосили в Білому домі і Кремлі.

    Лавров за підсумками зустрічі заявив, що вона була «конструктивною», але також підкреслив «серйозні розбіжності» у тому, як дві країни бачать світ.

    Російський міністр висловив сподівання, що переговори президентів США і Росії відкриють шлях для поліпшення відносин між двома країнами.

    Представник Держдепартаменту заявив про те, що держсекретар Блінкен наполягав на необхідності звільнення двох американських громадян, які перебувають у російських в’язницях, висловив занепокоєння з приводу стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, а також занепокоєння діями російської влади проти Радіо Свобода і «Голосу Америки» в Росії.

    Перед початком зустрічі обидва міністри зробили заяви.

    Ентоні Блінкен, зокрема, повторив раніше неодноразово висловлену позицію нинішньої американської адміністрації про те, що Вашингтон хоче стабільних і передбачуваних відносин із Москвою. За його словами, «не секрет, що позиції країн розходяться, але за багатьма напрямками їхні інтереси перетинаються».

    «Якщо ж Росія буде діяти проти нас і наших партнерів агресивно, ми будемо змушені відповісти», – сказав Блінкен.

    Сергій Лавров, у свою чергу, також заявив, що Росія і США повинні співпрацювати за темами, де інтереси двох країн збігаються. Лавров підкреслив, що Росія готова обговорювати зі США будь-які питання на засадах взаємоповаги і з «фактами на столі».

    Переговори пройшли на тлі різкого погіршення двосторонніх відносин. У квітні США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачав видворення 10 російських дипломатів із посольства у Вашингтоні. Москва пізніше відповіла дзеркально.

    14 травня уряд Росії затвердив список недружніх держав, до якого увійшли Сполучені Штати.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Росія США міністр саміт Сергій Лавров Ентоні Блінкен
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    Зустріч Блінкена і Лаврова: результат