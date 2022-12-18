Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ

Проти ослаблення режиму санкцій щодо транзиту добрив з РФ рішуче виступали Польща та Литва

Європейський Союз під тиском ООН запровадив новий пакет санкцій проти Росії, який, як сподіваються чиновники, значно полегшить проблеми з продовольчою безпекою у світі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що Євросоюз у рамках дев'ятого пакету санкцій вже частково схвалив розморожування активів «певних осіб» з РФ, пов'язаних із торгівлею сільськогосподарськими та харчовими продуктами, у тому числі зерном та добривами.

Новий пакет санкцій проти Росії, був прийнятий під впливом Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Останніми днями він телефонував ряду європейських лідерів, щоб переконати їх полегшити транзит російських добрив через порти ЄС.

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Винятки стосуватимуться лише осіб та організацій, які пов'язані з російським агропродовольчим бізнесом. Відвантаження також має бути частиною програми ООН та відправлятися до країни, що розвивається, на яку поширюються пріоритети ООН щодо продовольчої безпеки.

Проти ослаблення режиму санкцій рішуче виступали Польща та Литва, які вважали, що ширше ослаблення обмежень може дозволити російським чиновникам обійти санкції ЄС. Вони були категорично проти пропозицій щодо прямого виключення конкретних російських олігархів.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Також, 15 грудня стало відомо, що міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.