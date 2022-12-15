Стало відомо, чому Польща та Литва заблокували дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Продовольча безпека не має бути прикриттям для ослаблення санкцій

Винятки, запропоновані Німеччиною, Францією та Нідерландами, можуть надати лазівку для обходу Росією санкцій

Литва та Польща заблокували ухвалення дев'ятого пакету санкцій проти РФ у зв'язку з небажанням скасовувати заборону на експорт продуктів харчування з країни-агресора. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

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«Винятки, запропоновані Німеччиною, Францією та Нідерландами, можуть надати лазівку для обходу Росією санкцій», – зазначив глава МЗС Литви.

Він також зазначив, що у зв'язку із призупиненням прийняття пакету санкцій їх подальше обговорення може бути перенесене до Європейської ради.

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«Якби політична лазівка такого розміру була зроблена за підтримки всіх країн ЄС, я думаю, вона була б використана не лише для вирішення цих конкретних випадків, а й, можливо, для обходу санкцій», – додав він.

За словами Ландсбергіса, Литва та Польща призупинили ухвалення дев'ятого пакету санкцій ЄС, і цю позицію підтримали інші країни Балтії, оскільки запропоновані винятки послаблюють дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Президент Литви Гітанас Науседа, у свою чергу, пообіцяв порушити питання санкцій проти РФ у Європейській раді і зазначив, що продовольча безпека не має бути прикриттям для ослаблення санкцій щодо Росії.

«Дев'ятий пакет санкцій вже в дорозі. Продовольча безпека не повинна використовуватися як прикриття для ослаблення наших санкцій. Російські олігархи, які перебувають під санкціями, не повинні отримувати доступу до своїх заморожених засобів і продовжувати накопичувати багатство, тоді як мирні жителі України гинуть під російськими бомбами», – наголосив Науседа.

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Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Зазначалося, що Європейська комісія хоче завдати шкоди «військово-промисловому комплексу Росії» новим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості.