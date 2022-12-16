ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Санкції діятимуть проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей

ЄС також розширив інвестиційні заборони проти енергетичного та видобувного секторів РФ

Сьогодні, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

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«Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей», – зазначила вона.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що у санкційний список потрапили 168 російських компаній, пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції – 410.

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ЄС також розширив інвестиційні заборони проти енергетичного та видобувного секторів РФ, а також реклами, маркетингових досліджень, проведення опитувань громадської думки для російського бізнесу.

Санкції також поширюються на експорт технологій подвійного призначення, завдяки чого ускладнюються умови для виготовлення чи ремонту озброєння. Мова йде про:

хімічні речовини;

IT-обладнання;

дрони/двигуни дронів;

електроніка.

Нагадаємо, міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.