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Біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.
фото з відкритих джерел

Біткоїн зріс на 14%

Bitcoin продовжує зростати в ціні та оновив історичний максимум на позначці $112 040. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AInvest.

Повідомляється, що біткоїн зріс на 14% та сягнув нового історичного максимуму в $112 040.

У повідомленні AInvest зазначено, що підйом відбувся після нещодавнього короткочасного зниження курсу до $98 000 тис., що лише підкреслює стійкість валюти та непохитний попит на неї. 

«Високий інтерес з боку інституційних інвесторів, а також позитивні прогнози аналітиків продовжують підтримувати тренд, виводячи головну криптовалюту світу на нові цінові вершини», – йдеться у повідомленні.

Раніше криптовалюта біткоїн знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. 

Аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни. 

До слова, американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. Про це заявив виконавчий директор ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі. 

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Теги: Біткоїн криптовалюта

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