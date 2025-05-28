США готують резерв біткоїнів

Дональду Трампу важливо забезпечити для США роль «наддержави» в тому, що стосується біткоїна та цифрових активів





Американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. Про це заявив виконавчий директор ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію заходу у YouTube.

«По-перше, ми хочемо накопичити більше, і по-друге, ми не збираємося продавати жодного біткоїна, який у нас може бути в уряді США. Крапка», – сказав Гайнс.

Уточнюється, що американська адміністрація не має наміру продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. «Він (Трамп, – «Главком») безперечно розуміє важливість того, щоб Сполучені Штати лідирували у світі, будучи наддержавою в біткоїні та крипто-столицею світу. Він говорив це неодноразово, дбаючи про це», – сказав Гайнс.

Гайнс підкреслив, що американський лідер «абсолютно серйозний» у тому, щоб вимагати виконання власних обіцянок у цьому питанні.

Раніше Трамп підписав указ, згідно з яким у країні створюється стратегічний біткоін-резерв, який отримав в американських ЗМІ назву «віртуального Форт-Нокса». В його основу лягли цифрові активи, які вже є у влади, — близько 200 тисяч біткоїнів загальною вартістю приблизно 16,5 мільярда доларів. Адміністрація Трампа наголошувала, що кошти платників податків не будуть витрачатися на додаткові закупівлі біткоїну.

У січні президент США Дональд Трамп повідомив, що в мережі офіційно було запущено емісію його власної криптовалюти під назвою «мемкоін».

На початку грудня 2024 року американський голова привітав власників біткоїну з рекордним подорожчанням криптовалюти. При цьому він закликав «не дякувати йому за те, що трапилося».

До слова, криптовалюта біткойн знову оновила історичний максимум ціни, перетнувши межу у $111 тис. Раніше стало відомо, що великі американські банки планують створити спільний стейблкоїн – цифрову валюту, прив'язану до вартості долара.