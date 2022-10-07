Як запровадження нафтового ембарго ЄС вплине на Росію: пояснення міністра енергетики
Герман Галущенко: «Беззаперечне продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терористку»
Запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Про це «Главкому» сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, включаючи обмеження цін на російську нафту. 7 жовтня, як повідомляє Єврокомісія, лідери країн ЄС повинні проголосувати за новий пакет санкцій.
«Через запровадження нафтового ембарго проти Росії під заборону потрапляє 92% російського експорту до Європи. Нафтове ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну», – про це повідомив «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко.
За даними Германа Галущенка, «запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Це, своєю чергою, призведе до скорочення видобутку нафти у Росії приблизно на 20% вже на початку наступного року. Беззаперечне продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терористку», – вважає Герман Галущенко.
Варто нагадати, що 2 вересня країни «великої сімки» (G7) домовилися про встановлення граничних цін на російську нафту та нафтопродукти. Рішення ввести граничні ціни на російську нафту є частиною санкцій країн G7 щодо Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.
«Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – йшлося у заяві міністрів фінансів країн G7.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили запровадити нові санкції проти Росії та збільшити обсяги постачання зброї для українських військ у відповідь на мобілізацію в РФ, оголошену 21 вересня російським президентом Володимиром Путіним.
Нагадаємо, 6 жовтня зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз затвердив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.
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