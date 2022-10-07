Як запровадження нафтового ембарго ЄС вплине на Росію: пояснення міністра енергетики

Герман Галущенко: «Беззаперечне продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терористку»

Запровадження нафтового ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну. Запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Про це «Главкому» сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, включаючи обмеження цін на російську нафту. 7 жовтня, як повідомляє Єврокомісія, лідери країн ЄС повинні проголосувати за новий пакет санкцій.

«Через запровадження нафтового ембарго проти Росії під заборону потрапляє 92% російського експорту до Європи. Нафтове ембарго є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну», – про це повідомив «Главкому» міністр енергетики Герман Галущенко.

Введення граничних цін буде запроваджено – на нафту з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. ЄС планує заборонити транспортування російської нафти третім сторонам за цінами вище встановленої межі.

За даними Германа Галущенка, «запровадження нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Це, своєю чергою, призведе до скорочення видобутку нафти у Росії приблизно на 20% вже на початку наступного року. Беззаперечне продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терористку», – вважає Герман Галущенко.

Варто нагадати, що 2 вересня країни «великої сімки» (G7) домовилися про встановлення граничних цін на російську нафту та нафтопродукти. Рішення ввести граничні ціни на російську нафту є частиною санкцій країн G7 щодо Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

«Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці та солідарності з Україною. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – йшлося у заяві міністрів фінансів країн G7.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили запровадити нові санкції проти Росії та збільшити обсяги постачання зброї для українських військ у відповідь на мобілізацію в РФ, оголошену 21 вересня російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 6 жовтня зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз затвердив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.