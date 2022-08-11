Україна закликала арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту

Нині у штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі відбулася надзвичайна сесія Ради організації на рівні постійних представників

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час надзвичайної сесії Ради Ліги арабських держав в Каїрі на рівні постійних представників закликав арабські країни приєднатися до санкцій проти Росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Дипломат зауважив, що Україна вітає зусилля ЛАД в контексті пошуків шляхів припинення російської агресії, та висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку арабського світу, зокрема в межах міжнародних організацій.

Субх також наголосив, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу, водночас від наслідків агресії потерпає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн. Крім того, росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, Україна ж є надійним партнером у вирішенні продовольчих проблем.

У своїй промові він наголосив на тому, що Україна сподівається на подальшу підтримку з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій.

«Закликаємо арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, в тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти», – сказав він.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз рекомендував імпортерам прописувати у контрактах на постачання нафти відсутність російської складової у сумішах.

Тим часом європейські танкери намагаються возити російську нафту до того, як почнуть діяти санкції.