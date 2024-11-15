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Через повені Європа може залишитись без популярного фрукта на Різдво

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Через повені Європа може залишитись без популярного фрукта на Різдво
Вартість мандаринів у Європі, ймовірно, зростатиме
фото із відкритих джерел

Повінь століття в районі Валенсії не тільки забрала життя 200 людей, а й знищила плантації фруктів та цитрусових, унаслідок чого ціни на них у Європі будуть зростати

Через руйнівні повені в Іспанії очікується дефіцит мандаринів у німецьких супермаркетах і різке підвищення цін напередодні Різдва. Експерти попереджають, що ситуація може призвести до зростання вартості фруктів на 20-30%, пише Bild. 

Нещодавні повені у районі Валенсії, одного з головних виробничих регіонів Іспанії, спричинили значні руйнування цитрусових плантацій.

Масштаб стихійного лиха вразив місцевих фермерів, які втратили більшу частину врожаю мандаринів та апельсинів. Внаслідок цього поставки цитрусових із Валенсії практично зупинилися, що може мати серйозні наслідки для європейського ринку фруктів, зокрема напередодні святкового сезону.

Експерти попереджають, що ситуація з поставками цитрусових значно погіршилася, і це може спричинити різке підвищення цін у супермаркетах Німеччини та інших європейських країн. «Ми побоюємося найгіршого: дефіцит на Різдво та різке підвищення цін», – заявив представник оптового ринку у Франкфурті-на-Майні. За його словами, рітейлерам було б доцільніше не рекламувати мандарини та апельсини, оскільки поставки з Валенсії майже припинилися.

Мік Кнауфф, біржовий експерт, додав, що Валенсія є ключовим центром виробництва цитрусових в Іспанії, і руйнування плантацій та транспортної інфраструктури можуть призвести до значного подорожчання фруктів. «Ціни на мандарини та апельсини можуть суттєво зрости з урахуванням поточних руйнувань. Наразі ми навіть не можемо оцінити, наскільки буде дорожче. В Іспанії оцінка збитків ще триває, а плантації ще не очищені», – зазначив Кнауфф.

Ситуація з поставками цитрусових ускладнюється не лише в Європі. Інші великі виробники також зіткнулися з проблемами: у Флориді виробництво апельсинів серйозно постраждало через недавній ураган, а в Бразилії вже кілька сезонів поспіль фіксують слабкі врожаї. Ці фактори впливають на світовий ринок, підвищуючи ціни на апельсиновий сік, які вже досягли історичних максимумів. За останній рік ціна на літр апельсинового соку в Німеччині зросла з 1 до 4 євро, і тенденція до зростання продовжується.

Проблеми з постачанням і зростання цін на цитрусові викликають занепокоєння у рітейлерів та споживачів. Оптовики вже попереджають супермаркети про можливий дефіцит мандаринів та апельсинів на полицях під час різдвяних розпродажів. Враховуючи обмеженість поставок з Іспанії, ціни на цитрусові можуть збільшитися на 20-30% у порівнянні з минулим роком.

Для уникнення серйозного дефіциту постачальники шукають альтернативи в інших країнах, але через глобальні проблеми з урожаєм знайти достатню кількість фруктів буде важко. Високий попит на мандарини напередодні святкового сезону, разом із проблемами на ринках Флориди та Бразилії, створює додатковий тиск на ціни.

До слова, інфляція в Німеччині у жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2023 року становила 2,0%, при цьому ціни на окремі продукти харчування за рік зросли на 10%-30%. 

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