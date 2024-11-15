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Як змінились ціни на продукти і послуги у Німеччині за рік: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як змінились ціни на продукти і послуги у Німеччині за рік: статистика
У супермаркетах Німеччини подорожчали продукти
фото із відкритих джерел

Ціна на вершкове масло у Німеччині зросла майже вдвічі за рік

Інфляція в Німеччині у жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2023 року становила 2,0%, при цьому ціни на окремі продукти харчування за рік зросли на 10%-30%. Про це пише таблоїд Bild із посиланням на Федеральне статистичне відомство ФРН.

«Для порівняння, у серпні річний рівень інфляції становив 1,9%, у вересні – лише 1,6%, що є найнижчим значенням за останні три з половиною роки. Однак після короткострокового зниження негативна динаміка зміни показника «знов набирає обертів», – йдеться у публікації.

Зростання індексу споживчих цін на товари у жовтні пов'язане насамперед із подорожчанням послуг. Порівняно з жовтнем 2023 року їхня вартість збільшилася в середньому на 4%. Найбільш негативна для споживачів динаміка спостерігалася у сфері страхування: ціни на автомобільні страхові поліси зросли за рік на 31,9%, інші види страховки – на 15,2%.

Іншим фактором прискорення інфляції є продукти, вартість яких у порівнянні з жовтнем 2023 року збільшилась у середньому на 2,3%. Найсильніше ціни виросли на вершкове масло (+39,7%), оливкову олію (+28,1%), а також фрукти та овочі.

Зокрема, огірки подорожчали на 34,5%, гарбузи, баклажани та кукурудза – на 27,1%, виноград – на 16,6%, горіхи – на 11,8%, помідори – 10,6%. Громадяни Німеччини, які звикли випивати склянку апельсинового соку на сніданок, цього року змушені витрачати на напій на 19% більше.

Нагадаємо, вартість вершкового масла у Німеччині досягла рекордного рівня. У бюджетному німецькому магазині упаковка масла вагою 250 грамів коштує майже 2,40 євро, що на 10 центів більше за попередній рекорд, встановлений у серпні 2023 року. 

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Теги: Німеччина продукти харчування овочі фрукти

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