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Кількість жертв повеней в Іспанії невпинно зростає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кількість жертв повеней в Іспанії невпинно зростає
Іспанія потерпає від наслідків руйнівної повені
фото із відкритих джерел

Іспанія заявила про збільшення кількості жерств після великої повені

Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії зросла до 217 осіб, раніше повідомлялося про 214 жертв стихії. Про це повідомляє агентство EFE.

За даними, екстрені служби виявили тіло одного з п'яти осіб, які вважалися зниклими безвісти в муніципалітеті Летур провінції Альбасете. Усього кількість смертей від повені після злив, що почалися 29 жовтня, сягла 217 осіб. У Валенсії також загинули англійська пара та громадянин Іспанії.

З 30 жовтня і до вечора 2 листопада судово-медичні експерти витягли 188 тіл загиблих, 67 осіб було повністю впізнано.

Як повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, ще десятки жителів досі вважаються зниклими безвісти. Він офіційно заявив, що уряд спрямовує ще 5 000 військовослужбовців для надання допомоги у пошуках людей та очищенні території від наслідків повеней на додаток до 2 500 солдатів, які вже працюють на місці події.

«Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси доти, доки вони необхідні», – заявив Санчес, назвавши операцію для Збройних сил Іспанії найбільшою у мирний час.

Нагадаємо, шторм під назвою «Дана» пронісся Іспанією 29 жовтня. За кілька годин у кількох провінціях випала дворічна норма опадів. Сотні людей виявилися замкненими в офісах та торгових центрах. Деякі були змушені рятуватися від води, що прибувала, видершись на дахи будинків і ліхтарні стовпи.

До слова, розлючені жителі іспанської Валенсії, що постраждала від руйнівних повеней, закидали брудом і освистали короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію, премʼєр-міністра Педро Санчеса та очільника уряду регіону Карлоса Масона. Їх назвали «вбивцями». 

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Теги: Іспанія шторм повінь Педро Санчес

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