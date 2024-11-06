Іспанія зробила рішучий крок для подолання наслідків повені

Іспанія виділить €10,6 млрд на ліквідацію наслідків повені

Іспанія вживає рішучих кроків для подолання наслідків повені. План зокрема включає відстрочки з виплатами за кредитами, грошову допомогу на відновлення житла від 20 до 60 тис. євро, а також податкові послаблення. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про термінові заходи з підтримки громадян і бізнесів, що постраждали від нещодавніх масштабних повеней. Про це повідомляє El Pais.

Санчес повідомив, що уряд планує витратити до 838 млн. євро у вигляді прямих грошових виплат людям, які постраждали від повеней, в результаті яких минулого тижня загинули 217 людей. Кошти будуть виділені у вигляді кредитів та грантів для допомоги постраждалим від раптових повеней.

Новий пакет допомоги передбачає 10,6 млрд євро на компенсації для найбільш зруйнованих муніципалітетів у Валенсії, Кастильї-Ла-Манчі та Андалусії.

«Серед основних економічних заходів, прийнятих урядом, які включають пряму допомогу постраждалим, державна допомога, передбачена Королівським указом 307/2005, буде збільшена в чотири рази та стане загальною, без порогів доходу, щоб вона охоплювала всі постраждалі домогосподарства. Ці нормативні акти регулюють надання субсидій у відповідь на певні потреби, що випливають із надзвичайних або катастрофічних ситуацій. Крім того, збільшився розмір допомоги для постраждалих компаній», – йдеться у матеріалі.

План включає відстрочки з виплатами за кредитами, грошову допомогу на відновлення житла від 20 до 60 тис. євро, а також фінансування для ремонту об'єктів спільного користування.

Для малого бізнесу передбачено підтримку в розмірі 838 млн євро, з додатковими послабленнями в податковій сфері.

Санчес також наголосив, що постраждалі муніципалітети отримають компенсації на відновлення інфраструктури та покриття витрат через стихійне лихо.

До слова, в Іспанії сильні зливи, що спричинили масштабні повені минулого тижня поблизу Валенсії, накрили Барселону. Через зливи було перенаправлено 15 рейсів з аеропорту Барселони. На північному сході Каталонії зупинено рух усіх приміських поїздів. Декілька автомагістралей були закриті через повінь.