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На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях
Заселення у готель у Іспанії може перетворитись на проблему
фото із відкритих джерел

Нові правила заселення у готелях стануть проблемою не тільки для туристів, а й для готельєрів

Туристів, які планують відвідати Іспанію, попередили про «хаос» через нові правила, які запроваджуються в готелях. Про це пише Birmingham Live.

Власники та оператори готелів в Іспанії попереджають відпочивальників із Європейського Союзу, що йдеться про додаткову «цифровізацію» та зайві документи, які вимагатимуть з туристів при заселенні в готелі.

З 1 жовтня будь-хто в Іспанії, хто здає в оренду житло або орендує автомобіль для туристів, повинен буде заповнити звіт мандрівника, і він вимагатиме даних, яких немає в звичайній формі ідентифікації. Нова інформація включатиме такі речі, як способи оплати, банківські реквізити, адреси електронної пошти та номери телефонів.

Втім, правила розлютили самих іспанців. Так, компанія Cehat подала позов проти нових правил, заявивши: «Нові правила встановлюють нові вимоги до реєстрації мандрівників, які зупиняються в туристичних закладах, а також передачі цих даних через платформу, розроблену Міністерством внутрішніх справ». Туроператори вважають, що ця платформа виявилася дуже неефективною, що унеможливило збір і передачу даних.

Правила було затверджено три роки тому, але згодом двічі відкладалися, щоб готелі могли підготуватися.

Турбізнес підкреслює, що для готельєрів неможливо зібрати деякі дані. «Для власників готелів неможливо зібрати та засвідчити достовірність деяких із цих даних, що спричинить організаційний хаос на рецепціях на шкоду користувачам, і грубо порушить правила мінімізації даних європейських директив та їх захисту», – пише видання.

До слова, бажання сходити в туалет в морі у Іспанії може коштувати туристам 750 євро. На відомому курорті Коста-дель-Соль вирішили штрафувати туристів, аби вони не завдавали шкоди морським мешканцям. 

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Теги: туризм Іспанія документи житло готель правила

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