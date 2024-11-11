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Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії
Українська металургія потребує рівних умов для конкуренції на ринку ЄС – Метінвест

ЄС має посилювати санкції проти російської металургії, та надати українським виробникам рівні умови для конкуренції – Водовіз

Можливості українських металургів на європейському ринку не є конкурентними, тому що ЄС досі має змогу купувати дешеві російські сляби, на які досі не поширюються санкції. Крім того, скоро запрацює механізм європейського екологічного мита СВАМ, який стане ще однією перешкодою для нашої продукції. Тож владі потрібно докладати зусиль для того, щоб забезпечити рівні умови для України на європейському ринку. Про це розповів керівник офісу генерального директора Метінвесту Олександр Водовіз на Київському міжнародному економічному форумі. 

Він зауважив, що однією з перепон на шляху модернізації української металургії є система гарантій, яка не створює рівних умов для українських та європейських підприємств.

«Ти маєш вийти на ринок, взяти гроші, а гарантії тобі надасть міністерство. Це не живі гроші. Європейці ж отримують безвідсоткові й безвиплатні гранти. А нам кажуть: візьміть кредити, платіть за них відсотки, а ми вам дамо за них гарантії. Це також, звісно, дуже хороший інструмент, і ми будемо ним користуватися. Але, знову ж таки, це не рівні умови», – наголосив Олександр Водовіз.

Водовіз підкреслив, що доступ до ринку ЄС відкриє великі можливості для будь-якого українського виробника, але для цього слід надати українським компаніям умови, однакові з європейськими. «Тоді ми готові конкурувати. Але якщо нам висунуть такі вимоги щодо екології, які висувають європейцям, ми програємо цю конкуренцію, і не зможемо зайти в цей ринок», – пояснив Олександр Водовіз.

Одним із ризиків застосування політики ЄС щодо коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM) для української промисловості Олександр Водовіз назвав неможливість беззастережної імплементації нормативних актів без належної підтримки підприємств.

«У частині екології ми бачимо настанови, що Україні слід ухвалити певні нормативні акти. Але ми не можемо приймати їх наосліп. Наприклад, в Європі для декарбонізації на кожен завод виділяється від 0,5 до 1 млрд євро. А у нас – нічого. Хочемо, аби  звертали увагу на те, що ми перебуваємо в різних вагових категоріях», – зазначив керівник офісу гендиректора Метінвесту.

Він підкреслив, що ухвалення цих нормативних актів може зруйнувати основні галузі, які формують ВВП України. Тим часом як росіяни і далі продовжують посідати свою нішу на європейському металургійному ринку. І хоча частина санкцій проти російських виробників металопродукції справді далася взнаки, то інша частина – не подіяла.

«Щодо постачання слябів до ЄС росія і далі займає сильну позицію. Наприклад, італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в росії. А ми не можемо купувати ці дешеві сляби, і програємо їм у конкуренції», – пояснив керівник офісу гендиректора Метінвесту.

Теги: росія санкції гроші ринок завод росіяни

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