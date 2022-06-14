Чорногорія арештувала активи 34 громадян Росії

У списку санкцій опинилися депутати держдуми, заступник адміністрації Путіна

Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Влада країни ввела обмеження щодо 34 росіян, серед яких політики і чиновники. Про це пише видання Vijesti.

Влада Чорногорії заарештувала активи низки громадян Російської Федерації. Під санкції потрапили депутати Держдуми РФ і чиновники, серед яких:

перший заступник глави Адміністрації президента РФ Олексій Громов, якого називають кремлівським куратором пропаганди;

депутат від «Єдиної Росії» Ганна Кузнєцова;

депутат від «Єдиної Росії» Леонід Івлєв;

депутат від «Єдиної Росії» Віктор Казаков;

депутат від КПРФ Олег Смолін;

депутат від КПРФ Олег Лебедєв;

депутат від КПРФ Ірина Філатова;

депутат від ЛДПР Василь Власов;

представники «Справедливої Росії» Дмитро та Андрій Кузнєцови та інші.

Відзначається, що влада Чорногорії заарештувала в основному нерухомість в містах Херцег-Новий, Будва та Жабляк.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Чорногорії три дні тому оголосило про замороження 44 нерухомості 34 громадян Росії, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Як зазначає російське розслідувальне видання «Проект», жоден із представників російської влади, чиї імена збігаються з іменами в опублікованому списку, офіційно не володіє нерухомістю за кордоном.

За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може корегуватися з урахуванням інформації, яка буде отримуватись.

Раніше депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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