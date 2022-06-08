Росія на грані фінансової катастрофи: Держдума дала Путіну небачені повноваження

Держдума прийняла закон про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження

Депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

Поправки були внесені до закону «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав» наприкінці травня. Далі їх має схвалити Рада Федерації, після чого документ надійде на підпис Путіну.

Президенту дозволяється встановлювати особливий порядок угод за участю іноземних осіб, пов'язаних з недружніми державами, запроваджувати особливий порядок виконання російськими юрособами зобов'язань щодо виплати дивідендів громадянам недружніх держав. Також Путін зможе затверджувати особливий порядок валютного регулювання та валютного контролю, у тому числі щодо операцій між резидентами та нерезидентами.

Крім того, російський диктатор отримає можливість забороняти проведення будь-яких угод або встановлювати для них спеціальний дозвіл, у тому числі щодо валютних операцій, змінювати валюту зобов'язань за договорами, ставити вимоги до придбання або відчуження боргових зобов'язань, цінних паперів, інших фінансових інструментів.

Раніше повідомлялося, що у квітні «на національну оборону» було витрачено 628 млрд рублів з федерального бюджету. Це приблизно 21 млрд рублів або понад $330 млн на день. Тобто на війну в Україні росіяни витрачають щогодини близько $15,5 млн.

Разом із тим, цифри, які наводять аналітики, також занижені, оскільки не враховують впливу жорстких економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська. Принаймні, такою є позиція Сполучених Штатів.

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