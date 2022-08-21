Фінляндія подала проти Росатому позови на 2 млрд євро

Фінська компанія відмовилася від спільного проєкту з Росією через агресію проти України

Фінська проєктна компанія Fennovoim подала позови проти Росатому та її дочірніх компаній на загальну суму 2 млрд євро з вимогою компенсувати збитки через зрив графіка робіт з будівництва атомної станції «Ханхіківі-1». Про це повідомив генеральний директор компанії Йоахім Шпехт у коментарі виданню Yle.

Fennovoima на початку травня розірвала контракт із підрозділом Росатому – RAOS Project – на будівництво АЕС через систематичні збої з постачанням обладнання, що загострилися після початку війни в Україні.

Не виключено, що компанії Росатому подадуть зустрічні позови до Fennovoima, йдеться у заяві фінської компанії. Досі розірвання договору з Росатомом не призвело до порушення арбітражних справ проти Fennovoima.

АЕС «Ханхіківі-1» – одноблочна атомна електростанція, що проєктується у Фінляндії з реактором ВВЕР-1200 за проєктом АЕС-2006. Підготовка майданчика розпочалася у 2015 році. Отримання ліцензії на будівництво планувалося у першій половині 2022 року, початок будівництва – у 2023 році, введення в експлуатацію станції – у 2029 році. Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС Ханхіківі-1 наприкінці 2013 року. Російській держкорпорації належало 34% проєкту, ще 66% – фінським акціонерам. Потужність станції – 1,2 ГВт, вартість будівництва – близько 7–7,5 млрд євро.

Зазначимо, що 23 березня Фінляндія заявила, що перегляне проєкт будівництва АЕС із Росатомом через агресію РФ. А 2 травня фінська проєктна компанія Fennovoima розірвала контракт із підрозділом Росатому – RAOS Project – на будівництво АЕС «Ханхіківі-1» через систематичні збої з постачанням обладнання, що загострилися після початку війни в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Фінляндії розробила схему візових обмежень для росіян. Міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто заявив, що Фінляндія має право на національні обмеження для росіян, які планують в’їхати на територію Євросоюзу через фінський кордон із відповідною візою. Тому фіни вирішили запровадити часові обмеження для громадян країни-агресора.