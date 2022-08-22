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Уряд Німеччини радить підготуватися до тривалого відключення електроенергії

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Уряд Німеччини радить підготуватися до тривалого відключення електроенергії

Через енергетичну кризу, зумовлену війною Росії проти України, зросла небезпека відключення електроенергії. Тому Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах радить всім споживачам бути готовим в разі тривалого знеструмлення.

Незважаючи на те, що мінекономіки Німеччини запевняє в безпечності роботи енергосистеми взимку 2022 - 2023 років, не виключено, що взимку ситуація погіршиться. Тому міністр економіки Роберт Хабек замовив ще одне дослідження, в якому експерти повинні перевірити і змоделювати стійкість німецьких поставок енергоносіїв в «ще більш жорстких умовах», тобто з ще меншими обсягами поставок газу, ніж в даний час, і ще меншими поставками ядерної енергії з Франції.

Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах рекомендує створити спеціальні плани надзвичайних ситуацій. Навіть шторми або сильний снігопад можуть пошкодити лінії електропередач і стати причиною знеструмлення на кілька днів. Німці  пам’ятають енергетичну катастрофу Мюнстера, 15 років тому, коли через сильний сніг люди посеред зими на 6 днів залишалися без електрики. З тих пір населенню в Німеччині порадили підготувати так званий кризовий рюкзак для кожного члена сім’ї.

Федеральне  відомство з контролю за стихійними лихами рекомендує мати вдома пристрої, які особливо корисні в разі відключення електрики:

  • Радіоприймач на батарейках – для отримання інформації та повідомлень у режимі реального часу.
  • Кемпінгова плита, на якій можна приготувати їжу в разі виходу з ладу електромережі. Також варто завжди мати підготовлені запаси продовольства на випадок кризи.
  • Акумуляторний ліхтарик, сірники, свічки, запальнички, кемпінгові лампи, сонячні лампи.
  • Заряджені резервні акумулятори, зарядні пристрої на сонячних батарейках або павербанки, які можуть допомогти підтримувати роботу смартфонів і ноутбуків.

У разі відключення опалення допоможе теплий одяг (шкарпетки, светри, можливо, лижний костюм) і ковдри.

Також слід мати вдома готівку, адже в разі відключення електроенергії банкомати перестануть працювати.

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Теги: опалення газ Німеччина електроенергія

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