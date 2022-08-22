Уряд Німеччини радить підготуватися до тривалого відключення електроенергії
Через енергетичну кризу, зумовлену війною Росії проти України, зросла небезпека відключення електроенергії. Тому Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах радить всім споживачам бути готовим в разі тривалого знеструмлення.
Незважаючи на те, що мінекономіки Німеччини запевняє в безпечності роботи енергосистеми взимку 2022 - 2023 років, не виключено, що взимку ситуація погіршиться. Тому міністр економіки Роберт Хабек замовив ще одне дослідження, в якому експерти повинні перевірити і змоделювати стійкість німецьких поставок енергоносіїв в «ще більш жорстких умовах», тобто з ще меншими обсягами поставок газу, ніж в даний час, і ще меншими поставками ядерної енергії з Франції.
Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах рекомендує створити спеціальні плани надзвичайних ситуацій. Навіть шторми або сильний снігопад можуть пошкодити лінії електропередач і стати причиною знеструмлення на кілька днів. Німці пам’ятають енергетичну катастрофу Мюнстера, 15 років тому, коли через сильний сніг люди посеред зими на 6 днів залишалися без електрики. З тих пір населенню в Німеччині порадили підготувати так званий кризовий рюкзак для кожного члена сім’ї.
Федеральне відомство з контролю за стихійними лихами рекомендує мати вдома пристрої, які особливо корисні в разі відключення електрики:
- Радіоприймач на батарейках – для отримання інформації та повідомлень у режимі реального часу.
- Кемпінгова плита, на якій можна приготувати їжу в разі виходу з ладу електромережі. Також варто завжди мати підготовлені запаси продовольства на випадок кризи.
- Акумуляторний ліхтарик, сірники, свічки, запальнички, кемпінгові лампи, сонячні лампи.
- Заряджені резервні акумулятори, зарядні пристрої на сонячних батарейках або павербанки, які можуть допомогти підтримувати роботу смартфонів і ноутбуків.
У разі відключення опалення допоможе теплий одяг (шкарпетки, светри, можливо, лижний костюм) і ковдри.
Також слід мати вдома готівку, адже в разі відключення електроенергії банкомати перестануть працювати.
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