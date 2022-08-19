«Газпром» заявив про повну зупинку «Північного потоку» на деякий час

Постачання газу з 31 серпня «Північним потоком» буде зупинено

За регламентом компанії, технічне обслуговування потрібно проводити кожні 1000 годин

Компанія «Газпром» оголосила про зупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Постачання газу з 31 серпня «Північним потоком» буде зупинено. «На період технічного обслуговування ДПА Trent 60 DLE з 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газу газопроводом «Північний потік» буде припинено на три доби», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи виконає «Газпром» разом із фахівцями компанії Siemens. За регламентом компанії, технічне обслуговування потрібно проводити кожні 1000 годин.

Як повідомлялося, попри те, що транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» було заблоковано внаслідок санкцій, країна змогла сплатити за аналогічну послугу з транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу.

Також повідомлялося, що генпідрядником «Газпрому» по бурінню арктичного шельфу може стати компанія «Газпром шельфпроект» молодшого сина секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева – Андрія Патрушева. Його компанії взяла в управління бурові установки російської монополії.