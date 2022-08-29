Енергетичний терор. Зеленський сказав, як Європа має відповісти на шантаж Путіна

«Автори цієї масштабної – і абсолютно штучної – кризи, яку переживає Європа, хочуть, щоб європейці злякалися»

Енергетична незалежність від Росії має фундаментальне значення для всіх європейців, і лише спільними силами можна захистити Європу в умовах енергетичного шантажу з боку Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на конференції «Шельфу північних морів».

Президент, звертаючись до учасників заходу, зазначив, що зараз на додачу до жорстокої терористичної війни, яку Росія веде проти України, фактично ведеться війна за незалежність і всіх інших європейських держав.

«Усі ми бачимо, наскільки дестабілізований ринок газу. Усі ми бачимо, як країни Європи переглядають свої плани щодо вугілля, вугільних електростанцій. Усі ми бачимо, що загроза енергетичної бідності стає реальною для десятків мільйонів людей у Європі, які ще зовсім нещодавно могли собі дозволити нормальне енергоспоживання. Усі ми бачимо, що ціна енергії настільки висока, що тисячі підприємств зайшли в кризу. А це призводить до скорочення робочих місць і падіння доходів робітників. А взимку ціни на енергію можуть зрости ще більше», – сказав український президент.

Зеленський також нагадав, що зараз вперше з 1986 року, коли сталася Чорнобильська трагедія, доводиться розглядати максимально серйозно сценарії протидії радіаційній катастрофі, яку Росія наближає своїм терором на Запорізькій атомній станції.

«Ось на що розраховують автори цієї масштабної – і абсолютно штучної – кризи, яку переживає Європа. Вони хочуть, щоб європейці злякалися. Щоб зробили помилкові висновки й поступилися європейськими цінностями на користь примарного зниження цін. Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою й бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли потрібна повна її сила для захисту від терору на війні, яку Росія веде вже понад пів року. Повномасштабної війни! А загалом її втручанню – уже вісім років.

Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії – такі, як «Газпром». На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи. Просто зараз Росія спалює поблизу з кордоном Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щодня. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким та іншим європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток, не хоче відправляти європейцям, бо зацікавлена в кризі, і не має інших покупців. Тож просто спалює цей газ. Так само, як вони спалюють наших людей», – сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що Росія постійно намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед зимою.

«10 мільйонів євро у вогонь щодня на кордоні Росії – це сотні мільйонів євро додаткових видатків із кишень європейського середнього класу, звичайних робітників, пенсіонерів за енергію. І також щодня – через завищені ціни на ринку, через дефіцит, через те, що Росія намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед зимою.

Нормальний ринковий гравець уже поставив би вільний обсяг газу на ринок. Держава-терорист робить усе, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, що тягне зростання інших цін. І це все – частина російської гібридної агресії проти всіх людей, проти всіх нас, проти всіх вас, проти всієї об’єднаної Європи», – сказав він.

За словами Зеленського, ситуація на Запорізькій АЕС є черговим прикладом шантажу та залякування України та всієї Європи з боку Росії.

«І погляньте ще на ситуацію на Запорізькій атомній станції. Навіщо Росія це робить? Навіщо Росії радіаційний шантаж? Та ж мета, абсолютно цинічна, абсолютно прорахована – залякувати українців, залякувати всіх європейців. Шантажувати й примушувати. Це тиск заради того, щоб російські державні пропагандисти й посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу, і нібито на цього іншого треба впливати, і нібито треба домовлятися з Кремлем саме заради цього.

Просто вдумайтеся в це: Росія – це єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою і який послідовно робить усе, щоб Європа дивилася, а куди ж вітер може понести цю радіацію, якщо, не дай боже, станеться катастрофа.

Більшість зі старшого покоління Норвегії, думаю, добре пам’ятає, що наслідки аварії на Чорнобильській станції були відчутні навіть у центральній Норвегії, в районі Тронхейма, та на півночі вашої країни. І для всіх нас – це страшний ризик. Це памʼять про неприпустиме, а для Росії – це просто додаткова можливість.

Річ у тім, що в російського керівництва така специфічна бандитська логіка – вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення, а бандит за це щось отримає», – сказав український президент.

Росія хоче, як наголосив Зеленський, щоб Європа заплющила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі.

«У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей. Ось коректний висновок із наявних фактів. І на основі цього висновку потрібна коректна політика. Політика ще більшого об’єднання, про що сказав Прем’єр-міністр зараз, обʼєднання у Європі заради нашого спільного захисту. Політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від Росії. Політика ще більших санкцій проти Росії», – йшлося у промові президента.

Зеленський також відзначив, що «це не нормально», коли проти «Росатома» досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС, за який відповідальні й конкретні працівники «Росатому», що перебувають на станції. Ненормальним, за його словами, є і те, що будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни, навіть якщо він – воєнний злочинець чи допомагає російській державі працювати проти Європи.

«Це не нормально, коли деякі європейські компанії досі не визначилися, чи йти їм з російського ринку. І це не нормально, коли хтось іще сподівається на співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Жодних поступок бандитам не може бути! Тільки нові санкційні удари по них», – наголосив президент.

Він навів приклад Норвегії як приклад справжньої принциповості в захисті Європи та подякував за підтримку України.

«Ми воюємо за свободу й за все те, на чому базується Європа, захищаючи всіх європейців у цій війні. І це не пафос – це правда! Ми об’єднали європейців і допомогли подолати різні суперечності, які розколювали континент десятиліттями. Ми показали, яку силу має Європа, коли об’єднується, і яких ворогів може долати», – зазначив Зеленський.

Український президент додав, що наша держава має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 млрд кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу.

«Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 млрд кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 млрд кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі.

Україна має також значні поклади природного газу. Керівництво Росії мріяло вкрасти в нас і цю частину нашого національного багатства. Але ми не дозволимо цього зробити. Ми запрошуємо всіх інвесторів, підрядників і сервісні компанії приходити у видобуток газу в Україні. Хочете прагматично допомагати нам – будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і родовища, зокрема, Норвегії», – сказав президента.

Також Зеленський поінформував, що Україна готується збільшити експорт своєї електрики країнам Євросоюзу.

«Попри війну, в час війни ми забезпечуємо цей експорт, і наша електрика значно дешевша, ніж зараз є на ринку. Ми реально можемо допомогти подолати кризу вартості життя в сусідніх із нами країнах ЄС.

І запрошуємо вас інвестувати у виробництво «зеленої» енергії та «зеленого» водню в Україні. Наша держава – одна з найкращих локацій для забезпечення всієї Європи «зеленою» енергією і «зеленим» воднем. У нас є все для цього – достатньо площ, хороший вітер, хороше сонце, а також готова енергетична логістика – це потужні лінії електропередачі, це газопроводи, які можуть бути використані для водню – звичайно, після відповідної модернізації.

Ми не вперше говоримо, що незалежність Європи від Росії, зокрема в енергетиці, має фундаментальне значення для всіх європейців. І ми не вперше говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити значно більше, ніж із Росією.

Ми не хочемо дивитись у минуле, не хочемо повторювати, хто нас не почув. Україна хоче, щоб ми всі зараз не втратили тих можливостей, які маємо в цей історичний момент. Тільки спільно ми можемо захистити Європу. Тільки зберігаючи нашу максимальну принциповість. І тільки разом досягнувши перемоги в цій війні», – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Норвегія приєдналася до сьомого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, яка розв’язала війну в Україні.

Як відомо, 21 липня Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. У Єврокомісії сподіваються, що нові обмеження стануть потужним сигнал Москві, що Європа тиснутиме стільки, скільки потрібно. Також ЄС вже анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії.