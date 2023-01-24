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Українцям перераховано плату за доставку газу: як вирахувати суму

Ірина Глотова
glavcom.ua
Українцям перераховано плату за доставку газу: як вирахувати суму
Названо додаткову суму, яку українцям доведеться сплатити за газ
www.dknews.kz

Вітепер українцям доведеться сплачувати ще одну обов'язкову суму – за доставку газу

Починаючи з січня 2023 року в Україні перерахують розмір плати за доставку газу. Тариф не змінився, проте у платіжках враховуватимуть нові обсяги споживання. Щомісяця визначатиметься однакова сума, яку потрібно платити незалежно від того, користувалися ви газом чи ні. Гроші отримають компанії, які розподіляють блакитне паливо.

Слід пояснити, що внаслідок реформи газового ринку розділили плату за сам газ як товар та за його доставку. Це дозволило розподілити функції компаній, які закуповують газ за кордоном або добувають його та продають українцям та тим, хто містить інфраструктуру.

З травня 2022-го більшість українців одержують газ від державного «Нафтогазу». А ось компанії, які містять труби, перебувають у приватних руках.

Наразі суму місячного платежу за розподіл газу на 2023 рік можна розрахувати й самостійно. Потрібно кількість спожитих кубів за минулий газовий рік помножити на тариф (1,848 гривні за 1 кубометр з ПДВ) та поділити на 12 місяців. Це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу, який буде сталим незмінним впродовж усього календарного року.

Наприклад, при споживанні 1 600 метрів кубічних за газовий рік, споживачі платитимуть щомісяця 246,40 гривні, а при споживанні 800 «кубів» – 123,20 гривні на місяць.

Оскільки платіж є незмінним протягом усього календарного року, то сплачувати за розподіл газу можна як щомісяця, так і за півроку або рік наперед, відповідно, заощадити на комісійних.

Нагадаємо, основний чинник, заявдяки якому Європа перемагає у газовій війні з Росією, – це тепла погода в регіоні. Зараз підземні сховища газу у Європі залишаються заповнені в середньому на 82%.

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Теги: гроші газ Нафтогаз України Газпром

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