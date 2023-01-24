«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими

«Нафтогаз» розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» забезпечив необхідні обсяги газу для проходження решти опалювального сезону. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

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«Газу вистачить для проходження цієї зими. «Нафтогаз» забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом. До речі, на міжнародних ринках тримаються рекордно низькі ціни, що дає можливість імпортувати більше», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що «Нафтогаз» розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону.

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«Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку», – додав голова правління.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром». Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

Незважаючи на війну Росії проти України, у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ). Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку.