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«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими
фото ілюстративне

«Нафтогаз» розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» забезпечив необхідні обсяги газу для проходження решти опалювального сезону. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Газу вистачить для проходження цієї зими. «Нафтогаз» забезпечив обсяги газу, необхідні країні для проходження решти цього опалювального сезону. Робимо все, щоб українці були з теплом. До речі, на міжнародних ринках тримаються рекордно низькі ціни, що дає можливість імпортувати більше», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що «Нафтогаз» розпочинає підготовку до наступного 2023/2024 опалювального сезону.

«Але розраховувати на імпорт у наступні періоди не потрібно. Україні стратегічно важливо активізувати системну роботу над збільшенням власного видобутку», – додав голова правління.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром». Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

Незважаючи на війну Росії проти України, у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ). Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку.

Теги: Нафтогаз України імпорт Олексій Чернишов

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