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Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни
У 2023 році Італія планує отримати 28 млрд кубометрів газу
фото з відкритих джерел

Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії

Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року. Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці, пише  ANSA.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 мільярд кубометрів газу, а в 2022 – 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

«Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно, що взимку 2024/2025 років я б сказав, що якщо так піде далі, то справи підуть у правильному напрямку», – зазначив Дескальці.

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв.

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Теги: росія газ шантаж незалежність Італія путін Німеччина

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