Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни

Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії

Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року. Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці, пише ANSA.

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За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 мільярд кубометрів газу, а в 2022 – 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

«Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно, що взимку 2024/2025 років я б сказав, що якщо так піде далі, то справи підуть у правильному напрямку», – зазначив Дескальці.

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Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв.

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