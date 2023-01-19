Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв

Німеччина імпортує газ із Норвегії та США

Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє BBC.

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За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв – наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.

«Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків», – сказав він.

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Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.

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