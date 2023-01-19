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Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв
Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв
фото ілюстративне

Німеччина імпортує газ із Норвегії та США

Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє BBC.

За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв – наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.

«Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків», – сказав він.

Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.

Раніше стало відомо, за якої єдиної умови Шольц передасть Україні танки Leopard.

Згодом Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну.

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Теги: незалежність Німеччина газ росія

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