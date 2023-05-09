Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
Італійська компанія прагне повністю замістити обсяги російського газу до 2025 року
фото з відкритих джерел

Газові контракти італійської компанії із «Газпром експортом» залишаються чинними

Найбільша італійська нафтогазова державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського «Газпрому» скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

У документі до щорічних зборів акціонерів, які відбудуться 10 травня, Eni у відповідь на запитання акціонера вказала, що скорочення постачання газу з боку «Газпрому» «є предметом конфіденційного арбітражного розгляду».

«Контракти з «Газпром експортом» (дочірня компанія «Газпрому», яка займається експортом газу – «Главком») залишаються чинними», – йдеться у відповіді. Від подальших коментарів Eni відмовилась.

Головний виконавчий директор Eni Клаудіо Дескальці наприкінці квітня заявив італійським ЗМІ, що постачання російського газу до Італії впало майже до нуля.

Нагадаємо, що італійська компанія прагне повністю замістити обсяги російського газу до 2025 року, використовуючи контракти з такими країнами-видобувачами газу, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго і Катар. До вторгнення в Україну Італія імпортувала близько 40% газу з Росії. Раніше Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв.

До слова, російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців. Терорист, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин підтвердив факт створення компаніями «Газпром» та «Газпромнефть» приватної військової компанії «Потік» із величезними зарплатами.

Також Пригожин підтвердив факт відправлення Олегом Дерипаскою підрозділів на фронт. Понад 1000 охоронців та співробітників групи компаній Дерипаски були включені до спецпідрозділу і, крім цього, олігарх витратив чимало коштів для закупівлі озброєння та екіпірування.

Читайте також: 

Теги: Газпром Італія росія газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13-річна українка, яка відмовилася виступати з росіянами в Італії, обдурила організаторів
13-річна українка, яка відмовилася виступати з росіянами в Італії, обдурила організаторів
5 травня, 12:42
Росія заявила, що Україна нібито атакувала Кремль за вказівкою Білого дому
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
4 травня, 17:16
В Україні немає процедури відмови від громадянства
Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства
1 травня, 03:23
Пригожин звинувачує посадовців у зраді
«Прогноз у нас апокаліптичний»: Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії
27 квiтня, 09:03
Прем’єр-міністр подякував партнерам за підтримку
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
27 квiтня, 03:07
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
26 квiтня, 22:07
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
18 квiтня, 18:29
Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників
Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg
14 квiтня, 21:18
Росія розмістила в Калінінградській області новий артилерійський полк
Росія взялася укріплювати кордони біля Литви та Польщі
11 квiтня, 15:36

Економіка

Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ
Індія відмовиться від дизельних автомобілів до 2027 року
Індія відмовиться від дизельних автомобілів до 2027 року
Німеччина забила на сполох через постачання її товарів до РФ в обхід санкцій – Bild
Німеччина забила на сполох через постачання її товарів до РФ в обхід санкцій – Bild
Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії
Євросоюз підготував проект нового пакету санкцій проти Росії
У Європі сповільнюються закупівлі газу. Bloomberg назвав причину
У Європі сповільнюються закупівлі газу. Bloomberg назвав причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
9112
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7729
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7570
Україна відкрила другий фронт війни
6601
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
5889
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
7 травня, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту