Газові контракти італійської компанії із «Газпром експортом» залишаються чинними

Найбільша італійська нафтогазова державна компанія Eni звернулась до арбітражу у зв'язку з рішенням російського «Газпрому» скоротити постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У документі до щорічних зборів акціонерів, які відбудуться 10 травня, Eni у відповідь на запитання акціонера вказала, що скорочення постачання газу з боку «Газпрому» «є предметом конфіденційного арбітражного розгляду».

«Контракти з «Газпром експортом» (дочірня компанія «Газпрому», яка займається експортом газу – «Главком») залишаються чинними», – йдеться у відповіді. Від подальших коментарів Eni відмовилась.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головний виконавчий директор Eni Клаудіо Дескальці наприкінці квітня заявив італійським ЗМІ, що постачання російського газу до Італії впало майже до нуля.

Нагадаємо, що італійська компанія прагне повністю замістити обсяги російського газу до 2025 року, використовуючи контракти з такими країнами-видобувачами газу, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго і Катар. До вторгнення в Україну Італія імпортувала близько 40% газу з Росії. Раніше Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв.

До слова, російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців. Терорист, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин підтвердив факт створення компаніями «Газпром» та «Газпромнефть» приватної військової компанії «Потік» із величезними зарплатами.

Також Пригожин підтвердив факт відправлення Олегом Дерипаскою підрозділів на фронт. Понад 1000 охоронців та співробітників групи компаній Дерипаски були включені до спецпідрозділу і, крім цього, олігарх витратив чимало коштів для закупівлі озброєння та екіпірування.