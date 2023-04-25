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Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз запустив платформу спільних закупівель газу
Компанії можуть почати подавати свої прогнози попиту на газ на 12 місяців
фото ілюстративне

ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу

Сьогодні Європейський союз запустив новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU. Про це повідомляє Bloomberg.

Тепер компанії можуть почати подавати свої прогнози попиту на газ на 12 місяців, починаючи з червня. Після того, як дані зведені й проаналізовані – і потенційні продавці подадуть власні ставки – обидві сторони зможуть побачити найкращі збіги та завершити угоди самостійно або через спеціальних агентів.

Зазначається, що ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу після того, як скорочення поставок з Росії призвело до надзвичайної волатильності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги. Хоча енергетична криза суттєво пом’якшилася після того, як ф’ючерси на газ досягли піку в серпні, все ще існують ризики щодо постачання через наслідки російського вторгнення в Україну.

Після першого тендеру ЄС планує організувати більше спільних закупівель, зобов’язавши уряди об’єднати попит на 15% своїх запасів газу, які зберігаються на зиму. Ця ціль дорівнює приблизно 13 млрд кубометрів цього року – або близько 3% загального попиту ЄС.

«Чим більше у нас буде учасників, тим вищі шанси знайти привабливі газові угоди», – заявив минулого тижня віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

Раніше повідомлялося, що Європа накопичила рекордні обсяги газу у сховищах.

Теги: газ Європейський союз

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