Частковий експорт газу дозволить зберегти газовидобуток України від падіння – ексдиректорка ОГТСУ

«Фізично закритий ринок дійсно може призвести до суттєвого зниження інтересу відповідних видобувних компаній»

Ексдиректорка з міжнародних та регуляторних питань «Оператора газотранспортної системи (ГТС) України» Ольга Бєлькова виступає за часткове відкриття експорту природного газу з України, що дозволить зберегти обсяги виробництва в середині країни та забезпечити доступність газу для громадян.

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«Особисто я підтримую ідею часткової лібералізації експорту природного газу з України… Фізично закритий ринок дійсно може призвести до суттєвого зниження інтересу відповідних видобувних компаній», – написала вона у Facebook.

Бєлькова, посилаючись на звіт IEA у 2023 році, зазначила, що в газовидобувній галузі бар'єри, які виникають тимчасово, мають дуже великий вплив на подальший розвиток галузі, навіть в роки, коли все добре для інвестора.

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«Так в США попри шалений попит 2022 року та високі ціни зростання було переважно за рахунок похідного виробництва від нафти і не більше ніж 4%. На жаль, не можна впевнено передбачити зниження споживання газу, або його заміну на альтернативи швидко, тому важливо не втратити обсяги виробництва», – зазначила вона.

Ще один приклад, як утримати інтерес видобувних компаній, який навела ексдиректорка ОГТСУ – Аргентина, де активно стимулювали нову для країни галузь нетрадиційного газу, надавали підтримку, але не хотіли «відпускати» газ із країни. «От і придумали – або продавай дорого, або ж лишай в країні. Тобто або податки більші, або ж позитивний вплив на ціну в ринку», – пояснила вона.

Саме тому лібералізація експорту природного газу з України у нашій ситуації може дати позитивний сигнал обом сторонам – забезпечити доступність газу для громадян та економічну вигоду для компаній, вважає Бєлькова.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля. За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.