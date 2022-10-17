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Китай почав спродувати Росії браковані чіпи – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Китай почав спродувати Росії браковані чіпи – ЗМІ
Російські компанії через санкції не можуть закуповувати мікрочіпи безпосередньо у виробників
фото з відкритих джерел

За даними джерел ЗМІ, китайські компанії почали продавати Росії більше бракованих чіпів

На тлі санкцій проти Росії через введення російських військ на територію України частка бракованої продукції у постачанні мікрочіпів та компонентів китайських виробників до РФ зросла у 20 разів, з двох до 40 відсотків. Про це з посиланням на джерела в галузі пише «Комерсант».

Як зазначають співрозмовники видання, проблема пов'язана з відмовою від співпраці з російськими партнерами офіційних дистриб'юторів. В результаті компанії змушені самостійно налагоджувати постачання через неофіційних дилерів, а ті, користуючись відсутністю досвіду перевірки чипів у покупців, сплавляють некондиційну продукцію.

Топменеджер великого російського виробника електроніки зазначив у розмові з виданням, що якщо в період пандемії Covid-19 перебої у постачанні були пов'язані з порушенням логістики, то тепер головною проблемою стали санкції. Інше джерело визнало, що таке різке зростання частки браку підвищить вартість кінцевої продукції і помітно збільшить терміни виробництва товарів.

Виконавчий директор Асоціації підприємств комп'ютерних та інформаційних технологій Микола Комлєв зазначив, що компаніям доводиться купувати товари не безпосередньо у заводів, а через складні ланцюжки посередників та на біржах. Якість контролю у такій ситуації неминуче падає. Він зазначив, що якість кінцевої продукції від такої ситуації навряд чи постраждає, оскільки вона проходить перевірку, але вартість браку доведеться включати до кінцевої ціни.

Нагадаємо, раніше постійний представник Китаю при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України.  

До слова, влада китайського міського округу Хейхе, який межує з Російською Федерацією, біля моста по річці Амур встановили паркани і колючий дріт. Китай таким чином хоче запобігти можливим спробам порушення державного кордону з боку Росії. 

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Теги: Китай росія санкції

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