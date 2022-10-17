Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти Тайваню, – Сі Цзіньпін

Лідер Китаю пояснив, що «силові методи» щодо пиєднання Тайваню можуть застосовуватися у випадку втручання третіх сторін

Розв'язання тайванської проблеми залежить від китайського народу, і Китай ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але буде прагнути до мирного врегулювання. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, передає Reuters.

Зазначається, що у Пекіні проходить 20-й з'їзд Комуністичної партії, під час якого повинні обрати нового лідера. Очікується, що партію втретє очолить чинний лідер Сі Цзіньпін.

Під час своєї промови на з'їзді китайський лідер прокоментував питання Тайваню, заявивши, що це справа виключно китайців. За словами Сі Цзіньпіна, Китай завжди «поважав та піклувався» про Тайвань і виступав за економічний й культурний обмін.

«Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз'єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів», – заявив Сі Цзіньпін.

При цьому, лідер Китаю пояснив, що «силові методи» можуть застосовуватися у випадку втручання третіх сторін та протидії «дуже невеликій кількості» прихильників незалежності Тайваню.

Водночас, у Тайвані вже відповіли на погрози Сі Цзіньпіна, заявивши, що не підуть на компроміси.

«Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю «одна країна, дві системи», – заявили в офісі президента Тайваню.

Нагадаємо, загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років. 27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.