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Головний міжнародник «Слуг народу» назвав Китай небезпечною країною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Головний міжнародник «Слуг народу» назвав Китай небезпечною країною
Сі Цзіньпін скоро буде переобраний на третій термін
фото з відкритих джерел

Мережко зазначив, що проблема Тайваню буде однією з ключових найближчого десятиліття

У Пекіні проходить 20-й з'їзд Комуністичної партії, під час якого повинні обрати нового лідера. Нинішній генсек Сі Цзіньпін навряд чи полишить посаду. Він продовжить свій жорсткий, іноді навіть агресивний зовнішньополітичний курс. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Нині уряд Китаю вчиняє проти уйгурів та інших етнічних і релігійних меншин у автономному районі Сіньцзяні геноцид. Я про те, що мільйони людей там в концтаборах тримають. Це загроза всьому світу, бо якщо авторитарна країна так поводить себе з власними громадянами всередині, вона і в зовнішньополітичній сфері буде агресивною. Тому Китай є доволі небезпечною державою для світової системи міжнародного права і безпеки», – сказав Мережко.

Крім того, у Китаю Тайвань під боком, агресивних планів щодо якого Пекін не приховує. І проблема Тайваню буде однією з ключових найближчого десятиліття, а може, й до кінця століття, вважає головний міжнародник «Слуг народу». Тому що Тайвань має важливе економічне значення – майже 70% мікрочипів виробляється саме там.

«До того ж Тайвань має велике стратегічне значення, і не тільки для Штатів, а й для Філіппін, Південної Кореї, Японії. Якщо Китай силою захоплює Тайвань, автоматично виникає і низка проблем з сусідніми державами», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію».

Раніше представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. Китай вважає, що Україна терміново має сісти за стіл переговорів із Росією

Варто зауважити, що Китай був однією з країн, які утрималися при голосуванні за резолюцію, що засуджує спробу Росії анексувати українські території.

Нагадаємо, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. 

Водночас Державний департамент США не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати президенту РФ Володимиру Путіну в його війні проти України.

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Теги: Україна Тайвань Китай геноцид

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