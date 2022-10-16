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Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю
Китай дав Путіну карт-бланш на напад на Україну?
Фото: Reuters

Нардеп Мережко: «На Індію сподівань більше»

Політична структура Китаю дуже жорстка, ієрархічна і авторитарна, його лідер Сі Цзіньпінь, по суті, є диктатором. Тут не приховують, що підтримують стратегічне партнерство без обмежень з Росією. І в такому контексті, на жаль, дивляться на Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер, який є великим знавцем Китаю, каже, що Пекін, ймовірно, дав карт-бланш Росії на вторгнення в Україну, сподіваючись, що Росія швидко вирішить це питання. Зрозуміло було, що не випадково за три тижні до вторгнення Китай і Росія уклали угоду про стратегічне партнерство без обмежень. І Росія для Китаю, попри миротворчу риторику останнього, на жаль, має більше значення, ніж Україна. Ми повинні це враховувати у своїй політиці і не повинні мати ілюзій щодо Китаю», – розповів Мережко.

За словами нардепа, з Індією інша історія, адже ця країна називає себе найбільшою в світі демократією. Тому має стояти на боці України, що бореться за право бути частиною вільного світу, проти авторитаризму.

«І в мене більше сподівань стосовно Індії, ніж Китаю», – пояснив соратник Зеленського.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю закликало своїх громадян терміново виїхати з України через «серйозну безпекову ситуацію»

Раніше представник Китаю Ген Шуан під час засідання Генасамблеї ООН закликав Україну до діалогу з Росією. Китай вважає, що Україна терміново має сісти за стіл переговорів із Росією

Варто зауважити, що Китай був однією з країн, які утрималися при голосуванні за резолюцію, що засуджує спробу Росії анексувати українські території.

Нагадаємо, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. 

Також Державний департамент США не бачить жодних ознак того, що Китай готується допомагати президенту РФ Володимиру Путіну у його війні проти України.

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Теги: росія історія Китай Україна діагноз

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