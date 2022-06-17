Стало відомо, про що просили Зеленського Шольц, Макрон і Драгі

Лідери переконували очільника України відновити переговори з Путіним – Die Welt

Під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії «за зачиненими дверима» просили президента Володимира Зеленського провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Die Welt.

Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

«Натомість глави держав і урядів «за зачиненими дверима», швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним», – йдеться в матеріалі.

Напередодні Зеленський підсумував візит Макрона, Шольца та Драгі.

Нагадаємо, Шольц після побаченого в Ірпені передав Путіну жорсткий меседж.

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