Макрон назвав умову для візиту до Росії

Президент Франції заявив про готовність поїхати й до Москви, якщо це потрібно

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність приїхати в Росію і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Однак такий візит може відбутися лише за певних «попередніх умов«. Про це повідомляє телеканал TF1.

Він зазначив, що поки жодних сигналів від Москви не надходило.

«Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що бачу в цьому роль Франції. Візит в Росію? Для цього потрібні попередні умови, а значить жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це принесе користь», – зазначив президент Франції.

Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.

«Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)», – нагадав президент Франції.

До слова, президент Франції Емануель Макрон процитував гімн України у своєму твіті після візиту до Києва.

Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав шість твітів українською мовою.

Нагадаємо, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.