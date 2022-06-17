Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід

Франція не отримує російський газ з 15 червня

Російський «Газпром» припинив постачання газу до Франції через трубопровід. Про це повідомив керівник французької газотранспортної мережі GRTgaz.

Зазначається, що Франція не отримує російський газ з 15 червня через «переривання потоку між Францією та Німеччиною».

GRTgaz повідомляє, що переважна більшість імпортованого газу до Франції зазвичай надходила по трубопроводу через Німеччину. Потоки на початку року скоротилися на 60%. А за останні два дні впали до нуля.

Французьмі ЗМІ зазначають, що Росія сповільнює поставки газу по всій Європі, щоб відповісти на санкції, прийняті європейцями в контексті війни в Україні.