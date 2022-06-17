Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід
Франція не отримує російський газ з 15 червня
Російський «Газпром» припинив постачання газу до Франції через трубопровід. Про це повідомив керівник французької газотранспортної мережі GRTgaz.
Зазначається, що Франція не отримує російський газ з 15 червня через «переривання потоку між Францією та Німеччиною».
GRTgaz повідомляє, що переважна більшість імпортованого газу до Франції зазвичай надходила по трубопроводу через Німеччину. Потоки на початку року скоротилися на 60%. А за останні два дні впали до нуля.
Французьмі ЗМІ зазначають, що Росія сповільнює поставки газу по всій Європі, щоб відповісти на санкції, прийняті європейцями в контексті війни в Україні.
Раніше оператор попереджав, що загрози припинення постачання газу у Францію немає, адже перебої з постачаннями з Німеччини компенсують постачання з Іспанії та інших джерел.
У квітні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не потребує російського газу.
16 червня у «Газпромі» заявили про проблеми з другою турбіною на КС «Портова». З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу «Північним Потоком-1» до 67 млн куб. м. на добу.