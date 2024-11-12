На схемах із перепродажу колючого дроту бюджет втратив 300 млн

БЕБ виявив проблеми з продажем бар'єрних рубежів типу «Єгоза»

Понад 60% бар'єрних рубежів типу «Єгоза», що виготовляються в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, реалізуються через посередників. Внаслідок цього бюджет України з початку року зазнав втрат на майже 300 млн грн, повідомляють на сайті Бюро економічної безпеки.

Звіти БЕБ свідчать, що до 45% цієї продукції постачається безпосередньо державним органам, тоді як решту реалізують комерційні підприємства, які при цьому встановлюють націнку до 45% при перепродажу товару державним установам.

«В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій», – зазначає заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

Також у відомстві додають, що бюро направило рекомендацію Міністерству юстиції провести моніторинг обсягів реалізації бар'єрних рубежів та вивчити можливість встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів. Ці заходи мають на меті усунути передумови для подальших фінансових втрат з бюджету.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині викрито схему ввезення авто під виглядом гуманітарки. Фігуранти завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн.