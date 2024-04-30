Детективи БЕБ викрили підпільні фабрики з виробництва підробок брендового одягу

Місячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фабрики та склади, на яких вироблялась та зберігалась підроблена продукція, знаходились у Миколаївській та Одеській областях. На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення.

«Для промислового виробництва підроблених товарів понад 15 відомих брендів використовували професійне обладнання. Виготовлену продукцію зберігали на складах. Надалі продавали по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

фото: БЕБ

Детективи стверджують, що місячний оборот підпільного виробництва орієнтовно становив понад 10 млн грн, а податків фабрики не сплачували.

Детективи БЕБ провели обшуки на фабриках і складах та вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки, наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок, сировину та продукцію без документального підтвердження її походження.

Попередня вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виробництва та продажу фальсифікованої продукції.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили двох жителів Миколаєва, які організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів.

Стало відомо, що БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино.

Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції, а його службові особи умисно приховували докази від слідства.