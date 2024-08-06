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БЕБ заблокував роботу постачальника харчування Міноборони. Заява компанії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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БЕБ заблокував роботу постачальника харчування Міноборони. Заява компанії
«Міт пром» наголошує на тому, що провадить свою господарську діяльність у суворій відповідності податковому законодавству України
фото з відкритих джерел

У компанії переконані, що сьогоднішні події мають на меті залякування менеджменту та здійснення тиску на бізнес

Сьогодні зранку компанія «Міт Пром», яка вже понад півтора року входить до пулу компаній-постачальників послуги харчування на замовлення Міноборони для Збройних сил України, була вимушена зупинити свою діяльність. Про це йдеться у заяві компанії, яку отримав «Главком».

«Через дії представників БЕБ було повністю заблоковано процес відвантаження продуктів харчування на потреби армії. Співробітники БЕБ заблокували можливість виїзду завантажених авто та заборонили співробітникам проходити нас свої робочі місця. Кримінальне провадження, у рамках якого детективи БЕБ, буквально увірвалися на підприємство та склади компанії, було зареєстроване ще понад вісім місяців тому. Увесь цей час, компанія обґрунтовано спростовувала безпідставні підозри БЕБ у нібито ухиленні від сплати податку на додану вартість, надаючи представникам слідства відповідні пояснення та документальні підтвердження», – стверджується у заяві.

У «Міт Пром» повідомили, що на їх переконання, сьогоднішні події «має на меті залякування менеджменту та здійснення тиску на бізнес. Навіть попри той факт, що йдеться про стратегічно важливу для держави та ЗСУ діяльність нашого підприємства».

Також, у «Міт Пром» додали, що мають підстави вважати, «що дії окремих представників БЕБ спрямовані на шантаж підприємства, яке попередньо відмовилося виходити за рамки законної взаємодії між бізнесом та правоохоронними органами».

«Звертаємося до Міноборони, Державного оператора тилу України, оборонного комітету Верховної Ради України з проханням відреагувати на ситуацію у межах свої компетенції. «Міт пром» наголошує на тому, що провадить свою господарську діяльність у суворій відповідності податковому законодавству України та виконує усі взяті на себе зобов'язання згідно з контрактами із Міноборони», – резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше про блокування роботи збоку БЕБ заявляв виробник бронежилетів, балістичних шоломів і тактичної амуніції «Українська Броня».

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Теги: бізнес Міноборони Україна послуги

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