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На Львівщині викрито cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Львівщині викрито cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів
фото: Бюро економічної безпеки України

Фігуранти завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області групу осіб, які з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн. Про це повідомляє БЕБ.

«Слідством встановлено, що фігуранти завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок», – йдеться у повідомленні.

Частину автомобілів, за результатами слідства, було реалізовувало за готівку на платформах онлайн оголошень. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу. 

«В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили три контрольні закупки автомобілів. Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку», – зауважує Бюро економічної безпеки України.

На Львівщині викрито cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки фото 1

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, що Уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. 

Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє ім’я та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення. Відповідна постанова, проєкт якої розробило Мінсоцполітики, ухвалена Кабінетом Міністрів 29 жовтня 2024 року.

Теги: Львівщина автомобіль гуманітарна допомога Бюро економічної безпеки України Україна кримінал податки Державна митна служба

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