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Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ
Закон необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ
фото: Офіс президента

Закон був погоджений з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. Про це йдеться у картці закону №10439 на сайті Ради.

За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано.

Нагадаємо, народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи органу (#10439). Відповідне рішення ухвалили 239 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету.

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Теги: бізнес закон Володимир Зеленський Ярослав Железняк законопроєкт Бюро економічної безпеки України

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