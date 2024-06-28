Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

Закон був погоджений з міжнародними партнерами

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. Про це йдеться у картці закону №10439 на сайті Ради.

За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано.

Нагадаємо, народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи органу (#10439). Відповідне рішення ухвалили 239 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки працюватимуть кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету.