У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг

З часу ДТП у липні, ані судова-медична, ані автотехнічна експертизи по справі й досі не проведені

У липні поточного року керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук перебуваючи за кермом автомобіля Toyota здійснив ДТП, внаслідок якого молодій жінці відірвало дві ноги. З того часу Ткачук так і не отримав статус підозрюваної особи, не був відсторонений від посади в правоохоронному органі (БЕБ) з метою унеможливлення здійснення ним тиску на слідчих-колег. Йому також не було обрано міри запобіжного заходу. Натомість у справі, за клопотанням слідчого, суд виніс рішення про вилучення медичних документів у постраждалої, про що йдеться в Ухвалі.

«Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Особа_3 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів медичної документації, в тому числі медичних карт стаціонарного хворого, рентген знімків, результатів МРТ, СКТ та інших досліджень на ім'я: Особа_6 , Інформація_2, які знаходяться у КНП «Інформація_5», що розташована за адресою: адреса_2», – йдеться в Ухвалі.

Крім того, якщо скалічена жінка відмовиться віддати слідчому оригінали своїх медичних документів, МРТ та інших досліджень, суд прописав право слідчих та суду на подальше проведення обшуків.

«У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів» , – йдеться в Ухвалі.

Додамо, що для того аби скалічена у ДТП жінка мала можливість, наприклад, отримати статус людини з інвалідністю, то для проходження МСЕК їй потрібні саме оригінали медичних документів, як то медична карта амбулаторного хворого, документи, які вписані в форму 088/с, довідки про стан здоров’я від хірурга, невропатолога, терапевта та інших спеціалістів, йдеться на порталі «Дія».

Нагадаємо, 17 липня 2024 року приблизно об 11 годині 23 хвилини керівник підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук за кермом Toyota Camry, яка йому не належить та відсутня у деклараціях посадовця, рухався в межах четвертої смуги проїзної частині Столичного Шосе, і здійснив наїзд на нерухомий Dodge та пішохода Кристіну Безрук. В результаті ДТП, жінку з діагнозом «травматична ампутація нижніх кінцівок» госпіталізували до лікарні.