Обмеження ціни на російський газ: «Газпром» поставив ЄС ультиматум

У Москві вважають, що встановлення граничної ціни на російський газ є нібито «порушенням контрактів»

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер пригрозив зупинкою постачання газу до ЄС, якщо там запровадять обмеження цін на російський газ. Про це пише РБК.

Міллер поскаржився, що запровадження ліміту начебто порушує умови контрактів.

«Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення постачання», – заявив він.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють встановлення граничної ціни на російський газ. Єврокомісія збиралася висунути таку пропозицію ще у вересні. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС уже скоротив імпорт російського газу з 40% до 9%.

Раніше, у вересні країни «Великої сімки» домовилися працювати над обмеженням цін на російську нафту. Вони домовилися запровадити всеосяжну заборону на послуги, які дозволяють здійснювати морське транспортування сирої нафти й нафтопродуктів російського походження в усьому світі. Такі послуги можна буде здійснювати лише в тому разі, якщо нафту і нафтопродукти купуватимуть за ціною, нижчою від встановленої межі. Крім фінансування Росією війни в Україні, такий захід має обмежити вплив війни на світові ціни на енергоносії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.