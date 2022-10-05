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«Газпром» знайшов спосіб відновити постачання газу до Італії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Газпром» знайшов спосіб відновити постачання газу до Італії
Постачання російського газу до Італії біде відновлено
фото з відкритих джерел

Австрія погодилася транспортувати російський газ до Італії

Російська державна енергокомпанія «Газпром» відновила постачання газу до Італії, яке було призупинене 1 жовтня, через територію Австрії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Газпрому» спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня. Австрійський оператор повідомив про готовність підтверджувати транспортні номінації «Газпром експорт», що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці вересня «Газпром» повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що з 1 жовтня не зможе постачати газ до Італії через «неможливість його транспортування» через Австрію.

У «Газпромі» заявили, що транзит газу через Австрію припинено «у зв'язку з відмовою газотранспортного оператора підтверджувати заявки». 1 жовтня постачання газу до Італії було припинене.

Нагадаємо, раніше російський «Газпром» заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок газу Молдові у разі порушення зобов'язання з оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через «грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ «Молдовагаз». 

Також раніше повідомлялося, що російська державна компанія «Газпром» погрожує українському «Нафтогазу» санкціями через ініційований арбітраж – наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну.

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Теги: Австрія Європа Італія Газпром

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