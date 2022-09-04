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ЄС готовий до повного припинення поставок російського газу

Альона Боженко
glavcom.ua
ЄС готовий до повного припинення поставок російського газу
Європа просить Москву дотримуватися газових контрактів
фото ілюстративне

Брюссель має «дотримуватися стратегії об'єднаної Європи»

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу. Відповідну заяву він зробив під час економічного форуму в італійському місті Черноббіо, передає Les Echos.

«Ми добре підготовлені для протистояння екстремальному використанню Росією газу в якості зброї», – заявив Джентілоні.

Він зазначив, що Євросоюз не боїться Москву, але просить дотримуватися газових контрактів.

«Ми не боїмося рішень Путіна. Ми просимо росіян дотримуватися контрактів. Але якщо вони цього не роблять, ми готові реагувати», – сказав єврокомісар.

Джентілоні додав, що запаси газу в ЄС наразі становлять близько 80%, завдяки диверсифікації поставок.

Він також зазначив, що Брюссель має «дотримуватися стратегії об'єднаної Європи, яка працює проти вторгнення в Україну за допомогою економічної зброї».

«Ми не беремо участь у війні, ми не беремо участь у військовій ескалації, але ми підтримуємо Україну і ми маємо робити це зараз більш ефективно», – наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу. 

Теги: газ Європа

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